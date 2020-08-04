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За сутки в Бурятии поймали 18 пьяных водителей

Происшествия, 
За минувшие сутки на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 369 нарушений ПДД

В том числе задержаны 10 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 автомобилистов за повторное управление в течение год в состоянии опьянения.

Камеры ЦАФАП зафиксировали за сутки 1780 нарушений ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера ночью в Заиграевском районе Бурятии опрокинулась «Тойота Харриер» без госномеров, в этой аварии пострадали два молодых человека.

ГИБДД водители алкогольное опьянение
 
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