В Иркутской области три дня искали заплутавшего 75-летнего грибника

Спасатели обследовали более 30 километров леса



В понедельник в Шелеховском районе Иркутской области был найден сборщик дикоросов, поиски которого велись с 1 августа. 75-летний мужчина в тот день рано утром ушёл в лесополосу в районе железнодорожной станции «Глубокая» и больше не выходил на связь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



Спасатели обследовали более 30 километров леса. Пропавший был найден в удовлетворительном состоянии в 7 километрах от посёлка Большая Глубокая. Пенсионер передан родственникам.



