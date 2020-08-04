Спасатели обследовали более 30 километров леса
В понедельник в Шелеховском районе Иркутской области был найден сборщик дикоросов, поиски которого велись с 1 августа. 75-летний мужчина в тот день рано утром ушёл в лесополосу в районе железнодорожной станции «Глубокая» и больше не выходил на связь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Спасатели обследовали более 30 километров леса. Пропавший был найден в удовлетворительном состоянии в 7 километрах от посёлка Большая Глубокая. Пенсионер передан родственникам.
В Иркутской области три дня искали заплутавшего 75-летнего грибника
Происшествия, Фото:
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