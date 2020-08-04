 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Августа

03 Августа

Популярное

В Забайкалье заблокировали 85 сайтов по продаже краснокнижных биоресурсов

В Забайкалье заблокировали 85 сайтов по продаже краснокнижных биоресурсов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Таковы данные за полгода

В Забайкальском крае за первое полугодие прокуратура добилась блокировки 85 сайтов по продаже водных биоресурсов, занесённых в Красную книгу России, а также о продаже запрещённых орудий лова.

- По направленным прокурорами в суд административным исковым заявлениям о признании указанной информации запрещенной к распространению за указанный период заблокирован доступ к 85 ресурсам. По остальным ресурсам заявления находились в стадии рассмотрения или исполнения, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Также в Дульдургинском, Краснокаменском, Кыринском, Нерчинско-Заводском и Оловяниннском районах прокуроры пресекли нарушения, связанные с несанкционированным сбросом сточных вод в реки и озёра, а также безучетным забором воды.

сайт прокуратура браконьерство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии юноша украл магнитолу из открытой машины
В Бурятии юноша украл магнитолу из открытой машины
Происшествия, 04.08.2020
Молодой человек совершил кражу, возвращаясь домой от друзей
На севере Бурятии 13 гостей свадьбы заразились коронавирусом
На севере Бурятии 13 гостей свадьбы заразились коронавирусом
Происшествия, 04.08.2020
В Северобайкальске продлили запрет на работу общепита из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом
В Улан-Удэ дерево рухнуло на трамвайные пути
В Улан-Удэ дерево рухнуло на трамвайные пути
Происшествия, 04.08.2020
Дерево на некоторое время парализовало движение трамваев
У Бурятии вальщик леса оказался «чёрным лесорубом»
У Бурятии вальщик леса оказался «чёрным лесорубом»
Происшествия, 04.08.2020
Мужчина вырубил деревьев почти на 100 тысяч рублей
В Бурятии в поле поймали наркоманку
В Бурятии в поле поймали наркоманку
Происшествия, 04.08.2020
У неё изъяли полкило «травки»
В Улан-Удэ бесследно пропал дедушка
В Улан-Удэ бесследно пропал дедушка
Происшествия, 04.08.2020
Пропавший пожилой мужчина не страдает проблемами с памятью и отлично знает район
В Улан-Удэ собака напала на ребёнка на детской площадке
В Улан-Удэ собака напала на ребёнка на детской площадке
Происшествия, 04.08.2020
Мама пострадавшего мальчика ищет свидетелей
На Ольхоне отдыхающие устроили огненное шоу и пенную вечеринку
На Ольхоне отдыхающие устроили огненное шоу и пенную вечеринку
Происшествия, 04.08.2020
Прокуратура ищет организаторов незаконного шоу в сакральном месте Байкала
Лошади вытоптали огород жительницы Бурятии
Лошади вытоптали огород жительницы Бурятии
Происшествия, 04.08.2020
Чужие лошади выломали заборы и уничтожили все насаждения
В Бурятии у неадекватного прохожего изъяли рюкзак конопли
В Бурятии у неадекватного прохожего изъяли рюкзак конопли
Происшествия, 04.08.2020
Молодого человека остановили росгвардейцы
В Бурятии осудили скупщика байкальского омуля
В Бурятии осудили скупщика байкальского омуля
Происшествия, 04.08.2020
В доход государства обращено почти две тонны омуля

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^