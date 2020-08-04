В Забайкалье заблокировали 85 сайтов по продаже краснокнижных биоресурсов

Таковы данные за полгода



В Забайкальском крае за первое полугодие прокуратура добилась блокировки 85 сайтов по продаже водных биоресурсов, занесённых в Красную книгу России, а также о продаже запрещённых орудий лова.



- По направленным прокурорами в суд административным исковым заявлениям о признании указанной информации запрещенной к распространению за указанный период заблокирован доступ к 85 ресурсам. По остальным ресурсам заявления находились в стадии рассмотрения или исполнения, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.



Также в Дульдургинском, Краснокаменском, Кыринском, Нерчинско-Заводском и Оловяниннском районах прокуроры пресекли нарушения, связанные с несанкционированным сбросом сточных вод в реки и озёра, а также безучетным забором воды.



