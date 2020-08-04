Молодой человек совершил кражу, возвращаясь домой от друзей
В Кяхтинском районе Бурятии полицейские задержали 19-летнего парня по подозреванию в краже из автомобиля.
Ночью молодой человек, возвращаясь от друзей, обнаружил, что автомобиль, припаркованный у частного дома, не закрыт. Он проник в салон в поисках ценностей и стащил магнитолу. В этот момент его заметила владелица магины, которая услышала шорох на улице и вышла в ограду дома. Женщина позвала на помощь супруга, но молодой человек успел сбежать.
Ущерб составил шесть тысяч рублей.
Подозреваемый ранее не судим, учится в техникуме. По словам задержанного, в момент совершения преступления он был пьян.
Украденное изъято.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В Бурятии юноша украл магнитолу из открытой машины
Происшествия, Фото:
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