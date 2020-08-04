В Улан-Удэ дерево рухнуло на трамвайные пути

Дерево на некоторое время парализовало движение трамваев



В Улан-Удэ в районе железнодорожного колледжа дерево рухнуло на трамвайные пути. Из-за это было закрыто движение трамваев с Нового моста на Элеватор. Об этом в 11:53 сообщалось в соцсетях МУП «Управление трамвая».



Каким образом дерево оказалось на путях, не поясняется. На фотографии видна обломленная макушка тополя и его корни, которые оказались почти под колёсами.



В 12:20 движение трамваев было открыто.

