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У Бурятии вальщик леса оказался «чёрным лесорубом»

У Бурятии вальщик леса оказался «чёрным лесорубом»
Происшествия, 
Мужчина вырубил деревьев почти на 100 тысяч рублей

Во время рейда в Гусиноозёрском участковом лесничестве, в 10 километрах от села Усть-Урма, был задержан ранее не судимый 33-летний житель Селендума Селенгинского района Бурятии. Он незаконно вырубил более 16 кубометров сосны.

С 22 по 28 июля, работая вальщиком леса неподалёку от места происшествия, он также незаконно заготовил древесину.

Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении него составлен административный протокол за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
черные лесорубы
 
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