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В Бурятии в поле поймали наркоманку

В Бурятии в поле поймали наркоманку
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
У неё изъяли полкило «травки»

В Кяхтинском районе Бурятии наркополицейские в поле в пяти километрах от села Усть-Киран задержали 42-летнюю местную жительницу. Она не работает, ранее неоднократно судима. У неё изъяли более 500 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело.

По результатам освидетельствования у женщины было установлено состояние наркотического опьянения. За это она привлечена к административной ответственности, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
наркотики марихуана
 
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