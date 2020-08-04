У неё изъяли полкило «травки»
В Кяхтинском районе Бурятии наркополицейские в поле в пяти километрах от села Усть-Киран задержали 42-летнюю местную жительницу. Она не работает, ранее неоднократно судима. У неё изъяли более 500 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело.
По результатам освидетельствования у женщины было установлено состояние наркотического опьянения. За это она привлечена к административной ответственности, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии в поле поймали наркоманку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Таковы данные за полгода
Молодой человек совершил кражу, возвращаясь домой от друзей
В Северобайкальске продлили запрет на работу общепита из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом
Дерево на некоторое время парализовало движение трамваев
Мужчина вырубил деревьев почти на 100 тысяч рублей
У неё изъяли полкило «травки»
Пропавший пожилой мужчина не страдает проблемами с памятью и отлично знает район
Мама пострадавшего мальчика ищет свидетелей
Прокуратура ищет организаторов незаконного шоу в сакральном месте Байкала
Мужчина сам соорудил пистолет
Чужие лошади выломали заборы и уничтожили все насаждения
Устанавливается, кто них был за рулём
Молодого человека остановили росгвардейцы
Вагоны зачем-то передвигали краном
В доход государства обращено почти две тонны омуля