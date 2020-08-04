В Бурятии в поле поймали наркоманку

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

У неё изъяли полкило «травки»



В Кяхтинском районе Бурятии наркополицейские в поле в пяти километрах от села Усть-Киран задержали 42-летнюю местную жительницу. Она не работает, ранее неоднократно судима. У неё изъяли более 500 граммов марихуаны.



Возбуждено уголовное дело.



По результатам освидетельствования у женщины было установлено состояние наркотического опьянения. За это она привлечена к административной ответственности, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

