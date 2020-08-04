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Жителя Иркутской области осудили за пистолет, как в фильме «Брат»

Жителя Иркутской области осудили за пистолет, как в фильме «Брат»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина сам соорудил пистолет

62-летний житель Осинского района Иркутской области после просмотра фильма «Брат» решил изготовить себе оружие, как у главного героя. Мужчина повторил сцену из фильма, где герой делает самодельный пистолет.

- В качестве деталей он использовал подручные средства. Готовое оружие обвиняемый хранил у себя дома, где оно было обнаружено сотрудниками полиции при проведении следственных действий по другому уголовному делу, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В итоге на любителя фильма «Брат» возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление огнестрельного оружия». Согласно выводам экспертов, изготовленный пистолет пригоден для стрельбы.

Суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

оружие незаконное изготовление огнестрельного оружия
 
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