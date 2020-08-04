Молодого человека остановили росгвардейцы
На центральной улице посёлка Тарбагатай во время несения службы сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного молодого человека с рюкзаком. Он вёл себя неадекватно, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Парня досмотрели, а в его рюкзаке обнаружили в рюкзаке пакет с коноплёй весом более 500 граммов.
Задержанный – 18-летний житель Улан-Удэ. Он был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что юноша специально приехал в райцентр из посёлка Звёздный для сбора конопли.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, ведётся следствие.
В Бурятии у неадекватного прохожего изъяли рюкзак конопли
Происшествия, Фото:
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