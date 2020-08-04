В Бурятии у неадекватного прохожего изъяли рюкзак конопли

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Молодого человека остановили росгвардейцы



На центральной улице посёлка Тарбагатай во время несения службы сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного молодого человека с рюкзаком. Он вёл себя неадекватно, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Парня досмотрели, а в его рюкзаке обнаружили в рюкзаке пакет с коноплёй весом более 500 граммов.



Задержанный – 18-летний житель Улан-Удэ. Он был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что юноша специально приехал в райцентр из посёлка Звёздный для сбора конопли.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, ведётся следствие.





