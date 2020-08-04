В Бурятии установили виновных в сходе вагона с рельсов

Вагоны зачем-то передвигали краном



14 июля в Северо-Байкальском районе Бурятии на путях необщего пользования, примыкающих к железнодорожной станции Новый Уоян, сошёл с рельсов вагон.



В причинах инцидента разбилась Байкальская транспортная прокуратура. Как выяснилось, произошедшее стало следствием нарушением правил безопасности и из-за использования крана.



- Установлено, что сотрудники ООО «ЛесМашЭкспорт» допустили самопроизвольное передвижение гружёных вагонов на путях необщего пользования № 53 ООО «Форест» с помощью стационарного крана в нарушение требований законодательства о безопасности движения, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Также работники нарушили инструкцию, в которой значится категорический запрет передвижения вагонов вручную, а также нерельсовым видом транспорта.



По результатам проверки в адрес руководства ООО «ЛесМашЭкспорт» внесено представление об устранении нарушений закона о безопасности движения. Представление находится на рассмотрении.

