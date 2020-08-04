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В Бурятии осудили скупщика байкальского омуля

В Бурятии осудили скупщика байкальского омуля
Происшествия, 
В доход государства обращено почти две тонны омуля

46-летний житель посёлка Каменск Кабанского района Бурятии осуждён за скупку омуля. Он признан виновным по статье «Заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В августе и сентябре 2019 года, во время нереста рыбы, мужчина скупал у неустановленных лиц байкальский омуль. Мужчину поймали, у него изъяли 1 850 кг рыбы и 12 кг омулевой икры.

Кабанский районный суд назначил мужчине наказание в виде года ограничения свободы.

Вся изъятая рыба и икра обращены в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Справка:

Запрет на вылов байкальского омуля был введён в 2017 году. Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконную добычу, приобретение и сбыт рыбы. Ущерб при вылове одного хвоста омуля в период нереста оценивается в 7 280 рублей, независимо от массы рыбы.
суд омуль Байкал
 
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