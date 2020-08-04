В доход государства обращено почти две тонны омуля
46-летний житель посёлка Каменск Кабанского района Бурятии осуждён за скупку омуля. Он признан виновным по статье «Заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В августе и сентябре 2019 года, во время нереста рыбы, мужчина скупал у неустановленных лиц байкальский омуль. Мужчину поймали, у него изъяли 1 850 кг рыбы и 12 кг омулевой икры.
Кабанский районный суд назначил мужчине наказание в виде года ограничения свободы.
Вся изъятая рыба и икра обращены в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Справка:
Запрет на вылов байкальского омуля был введён в 2017 году. Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконную добычу, приобретение и сбыт рыбы. Ущерб при вылове одного хвоста омуля в период нереста оценивается в 7 280 рублей, независимо от массы рыбы.
В Бурятии осудили скупщика байкальского омуля
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Молодого человека остановили росгвардейцы
Вагоны зачем-то передвигали краном
В доход государства обращено почти две тонны омуля
Трагедия разыгралась на фоне распития алкоголя
Круг контактных лиц заражённых COVID-19 превышает тысячу человек
Обе скончавшиеся женщины перед смертью находились на аппарате ИВЛ
Женщина давала ему банковскую карту для покупки алкоголя
Пожарные вынесли из огня газовый баллон
В настоящее время авария в канализационном коллекторе устраняется
Преступление произошло во время застолья
Двое пострадавших находятся в больнице
Он силой забрал вещи у знакомого
Пожар произошёл рано утром
Огонь потушили за считанные минуты
Юный водитель и трое несовершеннолетних пассажира госпитализированы