Житель Бурятии заколол ножницами и вилкой знакомую

Трагедия разыгралась на фоне распития алкоголя



В Кабанском районе Бурятии местный житель задержан по подозрению в убийстве односельчанки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, 31 июля женщина и знакомые распивали спиртные напитки в её квартире. Возник пьяный конфликт. Собутыльник нанёс женщине 10 ударов кулаками по голове, уронив на пол.



Затем мужчина схватил кухонную вилку и начал бить ею в грудь и шею женщины. Расправу продолжил ножницами, которыми наносил удары туда же. После взял нож и ударил им в грудь.



От полученных повреждений женщина скончалась на месте.



Свидетель происшествия пытался помешать убийце, но он пригрозил и ему расправой.



40-летний задержанный мужчина на допрос признал вину. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



