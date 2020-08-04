Трагедия разыгралась на фоне распития алкоголя
В Кабанском районе Бурятии местный житель задержан по подозрению в убийстве односельчанки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, 31 июля женщина и знакомые распивали спиртные напитки в её квартире. Возник пьяный конфликт. Собутыльник нанёс женщине 10 ударов кулаками по голове, уронив на пол.
Затем мужчина схватил кухонную вилку и начал бить ею в грудь и шею женщины. Расправу продолжил ножницами, которыми наносил удары туда же. После взял нож и ударил им в грудь.
От полученных повреждений женщина скончалась на месте.
Свидетель происшествия пытался помешать убийце, но он пригрозил и ему расправой.
40-летний задержанный мужчина на допрос признал вину. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии заколол ножницами и вилкой знакомую
Происшествия, Фото:
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