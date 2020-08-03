Женщина давала ему банковскую карту для покупки алкоголя
В полицию обратилась 47-летняя улан-удэнка, с банковского счёта которой в течение нескольких дней пропадали деньги. Общий ущерб составил более 9 тысяч рублей.
Несколько дней назад женщина отдыхала у знакомых, где распивала алкоголь. Там она познакомилась с мужчиной, которому отдала свою банковскую карту и пароль для покупки очередной порции спиртного. Мужчина взял карту и не вернулся. На протяжении трёх дней он снимал с украденной карты деньги.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 41-летнего горожанина. Мужчина безработный, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбой.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец воровал деньги у доверчивой новой знакомой
Происшествия, Фото:
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