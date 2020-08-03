Улан-удэнец воровал деньги у доверчивой новой знакомой

Женщина давала ему банковскую карту для покупки алкоголя



В полицию обратилась 47-летняя улан-удэнка, с банковского счёта которой в течение нескольких дней пропадали деньги. Общий ущерб составил более 9 тысяч рублей.



Несколько дней назад женщина отдыхала у знакомых, где распивала алкоголь. Там она познакомилась с мужчиной, которому отдала свою банковскую карту и пароль для покупки очередной порции спиртного. Мужчина взял карту и не вернулся. На протяжении трёх дней он снимал с украденной карты деньги.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 41-летнего горожанина. Мужчина безработный, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбой.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

