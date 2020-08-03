 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Августа

02 Августа

Популярное

В Улан-Удэ едва не взлетела на воздух квартира

В Улан-Удэ едва не взлетела на воздух квартира
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожарные вынесли из огня газовый баллон

Сегодня днём произошёл пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Жанаева в Улан-Удэ. На место были незамедлительно направлены пожарные расчёты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

В доме горела пристроенная квартира на первом этаже. Полчаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Последствия пожара могли бы быть куда печальнее, ведь в горящей квартире находился газовый баллон. К счастью, пожарные успели его вовремя вынести.

По оперативным данным, в результате пожара сгорела крыша и выгорела квартира на общей площади 30 кв. м.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 16 человек и шесть единиц техники.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался баллон с газом. Взрывной волной были выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.

Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец воровал деньги у доверчивой новой знакомой
Улан-удэнец воровал деньги у доверчивой новой знакомой
Происшествия, 03.08.2020
Женщина давала ему банковскую карту для покупки алкоголя
В Улан-Удэ едва не взлетела на воздух квартира
В Улан-Удэ едва не взлетела на воздух квартира
Происшествия, 03.08.2020
Пожарные вынесли из огня газовый баллон
Часть центра Читы отрезана от водоснабжения из-за аварии
Часть центра Читы отрезана от водоснабжения из-за аварии
Происшествия, 03.08.2020
В настоящее время авария в канализационном коллекторе устраняется
Улан-удэнец украл телефоны в гостинице
Улан-удэнец украл телефоны в гостинице
Происшествия, 03.08.2020
Преступление произошло во время застолья
В Бурятии произошёл пожар в смотровой яме
В Бурятии произошёл пожар в смотровой яме
Происшествия, 03.08.2020
Огонь потушили за считанные минуты
В Братске подросток на машине снёс две электроопоры
В Братске подросток на машине снёс две электроопоры
Происшествия, 03.08.2020
Юный водитель и трое несовершеннолетних пассажира госпитализированы
В Бурятии ночью горел жилой дом
В Бурятии ночью горел жилой дом
Происшествия, 03.08.2020
Пожар устранили за полчаса
В Бурятии пропал мужчина, ускакавший на лошади
В Бурятии пропал мужчина, ускакавший на лошади
Происшествия, 03.08.2020
Через несколько дней лошадь вернулась, а её наездник нет
47-летняя улан-удэнка приехала в Сочи, чтобы делать закладки
47-летняя улан-удэнка приехала в Сочи, чтобы делать закладки
Происшествия, 03.08.2020
Приезжую улан-удэнку полицейским сдали местные жители
Пропавший в Бурятии самолёт ищут вдоль Тункинских гольцов
Пропавший в Бурятии самолёт ищут вдоль Тункинских гольцов
Происшествия, 03.08.2020
Наземная группа за сутки обследовала 14 квадратных километров
В Бурятии произошло задымление в здании больницы
В Бурятии произошло задымление в здании больницы
Происшествия, 03.08.2020
Причиной произошедшего стал принтер
В Иркутской области двое человек на ходу выпали из лодки
В Иркутской области двое человек на ходу выпали из лодки
Происшествия, 03.08.2020
Лодка ещё долго кружила, пока не затонула

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^