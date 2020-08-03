Пожарные вынесли из огня газовый баллон
Сегодня днём произошёл пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Жанаева в Улан-Удэ. На место были незамедлительно направлены пожарные расчёты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В доме горела пристроенная квартира на первом этаже. Полчаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар.
Последствия пожара могли бы быть куда печальнее, ведь в горящей квартире находился газовый баллон. К счастью, пожарные успели его вовремя вынести.
По оперативным данным, в результате пожара сгорела крыша и выгорела квартира на общей площади 30 кв. м.
Всего в ликвидации пожара было задействовано 16 человек и шесть единиц техники.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался баллон с газом. Взрывной волной были выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.
Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.
В Улан-Удэ едва не взлетела на воздух квартира
Происшествия, Фото:
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