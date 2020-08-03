Улан-удэнец украл телефоны в гостинице

Преступление произошло во время застолья



В дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило сообщение о краже от двух мужчин, 42 и 43 лет. Они распивали спиртное в гостинице. Отправившись за очередной порцией алкоголя, пригласили в компанию двух случайных прохожих.



Во время застолья один из мужчин уснул, а второй вышел на улицу. В этот момент гость украл со стола два мобильных телефона и поспешно скрылся вместе с другом.



Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого неработающего местного жителя, ведущего асоциальный образ жизни. Телефоны он успел сбыть.



- Раскрытию преступления способствовали записи с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде здания, - отмечают в пресс-службе МВД России по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





