 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Августа

02 Августа

Популярное

В Братске водитель внедорожника сбил трёх студентов на «зебре»

В Братске водитель внедорожника сбил трёх студентов на «зебре»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Двое пострадавших находятся в больнице

Поздно вечером 31 июля 19-летняя девушка с двумя знакомыми, студенты колледжа, переходила улицу Обручева в Братске по пешеходному переходу. Внезапно на дороге появился внедорожник, водитель которого совершил наехал на молодых людей.

В результате произошедшего студентка получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. Друг потерпевшей в настоящее время также находится в медучреждении. Третий участник дорожного инцидента получил ушибы и ссадины и отправлен на амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительным сведениям, виновник случившегося находился в состоянии алкогольного опьянения, однако после получения результатов экспресс-теста на месте от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Собственник автомобиля в момент столкновения находился на пассажирском сидении и, по мнению инспекторов ГИБДД, был пьян, представив управление своему приятелю.

Водитель задержан и помещён в изолятор временного содержания. Автомобиль направлен на арест-площадку.

Следователи инкриминируют 33-летнему местному жителю совершение преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Часть центра Читы отрезана от водоснабжения из-за аварии
Часть центра Читы отрезана от водоснабжения из-за аварии
Происшествия, 03.08.2020
В настоящее время авария в канализационном коллекторе устраняется
Улан-удэнец украл телефоны в гостинице
Улан-удэнец украл телефоны в гостинице
Происшествия, 03.08.2020
Преступление произошло во время застолья
В Бурятии произошёл пожар в смотровой яме
В Бурятии произошёл пожар в смотровой яме
Происшествия, 03.08.2020
Огонь потушили за считанные минуты
В Братске подросток на машине снёс две электроопоры
В Братске подросток на машине снёс две электроопоры
Происшествия, 03.08.2020
Юный водитель и трое несовершеннолетних пассажира госпитализированы
В Бурятии ночью горел жилой дом
В Бурятии ночью горел жилой дом
Происшествия, 03.08.2020
Пожар устранили за полчаса
В Бурятии пропал мужчина, ускакавший на лошади
В Бурятии пропал мужчина, ускакавший на лошади
Происшествия, 03.08.2020
Через несколько дней лошадь вернулась, а её наездник нет
47-летняя улан-удэнка приехала в Сочи, чтобы делать закладки
47-летняя улан-удэнка приехала в Сочи, чтобы делать закладки
Происшествия, 03.08.2020
Приезжую улан-удэнку полицейским сдали местные жители
Пропавший в Бурятии самолёт ищут вдоль Тункинских гольцов
Пропавший в Бурятии самолёт ищут вдоль Тункинских гольцов
Происшествия, 03.08.2020
Наземная группа за сутки обследовала 14 квадратных километров
В Бурятии произошло задымление в здании больницы
В Бурятии произошло задымление в здании больницы
Происшествия, 03.08.2020
Причиной произошедшего стал принтер
В Иркутской области двое человек на ходу выпали из лодки
В Иркутской области двое человек на ходу выпали из лодки
Происшествия, 03.08.2020
Лодка ещё долго кружила, пока не затонула
Улан-удэнец убил вора во дворе своего дома
Улан-удэнец убил вора во дворе своего дома
Происшествия, 03.08.2020
Тело убийца выбросил на соседней улице
Медведь напал на сотрудника заповедника в Забайкалье
Медведь напал на сотрудника заповедника в Забайкалье
Происшествия, 03.08.2020
У мужчины повреждены ноги после нападения зверя

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^