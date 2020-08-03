В Братске водитель внедорожника сбил трёх студентов на «зебре»

Двое пострадавших находятся в больнице
Поздно вечером 31 июля 19-летняя девушка с двумя знакомыми, студенты колледжа, переходила улицу Обручева в Братске по пешеходному переходу. Внезапно на дороге появился внедорожник, водитель которого совершил наехал на молодых людей.
В результате произошедшего студентка получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. Друг потерпевшей в настоящее время также находится в медучреждении. Третий участник дорожного инцидента получил ушибы и ссадины и отправлен на амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
По предварительным сведениям, виновник случившегося находился в состоянии алкогольного опьянения, однако после получения результатов экспресс-теста на месте от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Собственник автомобиля в момент столкновения находился на пассажирском сидении и, по мнению инспекторов ГИБДД, был пьян, представив управление своему приятелю.
Водитель задержан и помещён в изолятор временного содержания. Автомобиль направлен на арест-площадку.
Следователи инкриминируют 33-летнему местному жителю совершение преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия, Фото:
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