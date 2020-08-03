Улан-удэнец решил проучить собутыльника и ограбил его

Он силой забрал вещи у знакомого



В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали 23-летнего горожанина по подозрению в грабеже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Днём 27 июля молодой человек во время застолья в компании отнял у одного из собутыльников сотовый телефон, наручные часы и серебряную цепочку. Общая сумма ущерба составила около четырёх тысяч рублей.



Молодой человек пояснил, что между ним и потерпевшим произошла ссора, а так он решил проучить оппонента. Он силой забрал вещи у владельца.



Молодой человек ранее судим, состоит под административным надзором, не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».





