Пожар произошёл рано утром
В Хоринском районе Бурятии сгорели два гаража, стайки и летняя кухня.
Пожар произошёл в четыре часа утра в селе Хасурта. Из-за перекала печи загорелась летняя кухня. На момент прибытия пожарных огонь охватил не только летнюю кухню, но и другие строения. Из-за плотной застройки пламя перешло на две стоящие рядом стайки, а затем и на соседний гараж.
В ходе тушения спасли основные конструкции стайки и не допустили дальнейшее распространение пожара.
Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горели два гаража, стайки и летняя кухня
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Двое пострадавших находятся в больнице
Он силой забрал вещи у знакомого
Пожар произошёл рано утром
Огонь потушили за считанные минуты
Юный водитель и трое несовершеннолетних пассажира госпитализированы
Пожар устранили за полчаса
Через несколько дней лошадь вернулась, а её наездник нет
Приезжую улан-удэнку полицейским сдали местные жители
Наземная группа за сутки обследовала 14 квадратных километров
Причиной произошедшего стал принтер
Лодка ещё долго кружила, пока не затонула
Тело убийца выбросил на соседней улице
У мужчины повреждены ноги после нападения зверя
Кастет турист из Бурятии купил как сувенир
Ущерб оценивается в 250 тысяч рублей