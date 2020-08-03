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В Бурятии горели два гаража, стайки и летняя кухня

В Бурятии горели два гаража, стайки и летняя кухня
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл рано утром

В Хоринском районе Бурятии сгорели два гаража, стайки и летняя кухня.

Пожар произошёл в четыре часа утра в селе Хасурта. Из-за перекала печи загорелась летняя кухня. На момент прибытия пожарных огонь охватил не только летнюю кухню, но и другие строения. Из-за плотной застройки пламя перешло на две стоящие рядом стайки, а затем и на соседний гараж.

В ходе тушения спасли основные конструкции стайки и не допустили дальнейшее распространение пожара.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
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