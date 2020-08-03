В Бурятии горели два гаража, стайки и летняя кухня

Пожар произошёл рано утром



В Хоринском районе Бурятии сгорели два гаража, стайки и летняя кухня.



Пожар произошёл в четыре часа утра в селе Хасурта. Из-за перекала печи загорелась летняя кухня. На момент прибытия пожарных огонь охватил не только летнюю кухню, но и другие строения. Из-за плотной застройки пламя перешло на две стоящие рядом стайки, а затем и на соседний гараж.



В ходе тушения спасли основные конструкции стайки и не допустили дальнейшее распространение пожара.



Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

