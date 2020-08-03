В Бурятии ночью горел жилой дом

Пожар устранили за полчаса



В селе Выдрино Кабанского района Бурятии сегодня ночью загорелся жилой дом. На место пожара прибыли два отделения пожарной части №30.



За полчаса четверо пожарных потушили возгорание и не допустили перехода огня на соседние строения. Пострадавших в ходе пожара нет.



В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что причиной воспламенения стало неосторожное обращение с огнём.

