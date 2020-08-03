В Бурятии пропал мужчина, ускакавший на лошади

Мужчина, предположительно, выехал на лошади в местность «Карафтит» в 22 км юго-восточнее посёлка Монгой, где расположен гурт для выпаса коров. Спустя несколько дней лошадь, на которой выехал пропавший, вернулась домой одна, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







Был одет: костюм камуфлированный, резиновые сапоги.



1 августа в отделение МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району Бурятии обратился представитель сельского поселения «Амалатское». Он заявил, что 25 июля в 16:30 часов уехал из дома на лошади и не вернулся 38-летний Гатапов Цырен-Дондоп Михайлович, житель посёлка Монгой.азиатской внешности, рост 190 см, плотного телосложения, волосы тёмные, стрижка короткая, лицо круглое, глаза карие, имеется шрам 1.5 см, с левой стороны на лбу.При наличии информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (30153) 41-5-74, 8-991-114-87-79 или 102 (112).