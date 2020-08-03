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47-летняя улан-удэнка приехала в Сочи, чтобы делать закладки

47-летняя улан-удэнка приехала в Сочи, чтобы делать закладки
Происшествия,  Фото:УВД по Сочи
Приезжую улан-удэнку полицейским сдали местные жители

У 47-летней улан-удэнки в Сочи обнаружили наркотики. Они были распакованы по маленьким пакетам, так что, очевидно, женщина должна была распространять их. Наркотики сейчас сбывают в основном через тайники-закладки.

Об этой женщине полицейским сообщили местные жители во время схода граждан.

- В результате внеочередного схода граждан в Хостинском районе Сочи, полицейские пункта полиции посёлка Хоста получили информацию от граждан, о том неместная гражданка, проживающая в посёлке, может быть причастна к незаконному хранению наркотических средств, - сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Полицейские отправились на место жительство приезжей женщины. У жительницы Бурятии изъяли марихуану и мефедрон общей массой более 27 граммов.


На женщину возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Санкции статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании улан-удэнке меры пресечения. Полиция будет ходатайствовать о заключении её под стражу.




наркотики
 
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