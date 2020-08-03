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Пропавший в Бурятии самолёт ищут вдоль Тункинских гольцов

Пропавший в Бурятии самолёт ищут вдоль Тункинских гольцов
Происшествия,  Фото:страница Доры Хамагановой
Наземная группа за сутки обследовала 14 квадратных километров

Поиски пропавшего самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» ведутся в районах Бурятии и Иркутской области. За последние сутки сводная группа наземной группировки прошла по маршруту вдоль хребта Тункинских гольцов. Всего задействовано 10 человек и автомобиль МЧС. Наземная группировка обследовала 14 кв. км.

За все дни поиска проведено 57 вылетов авиации. Вертолёты Ми-8, Робинсон R-66, самолёты Ан-2 и Ан-26 обследовали территорию площадью более 19,6 тысяч кв.км.

Беспилотник Zala 42116E провёл четыре полёта на площади 780 кв. км.

Наземная группировка обследовала 141,5 кв. км. Сотрудники МЧС опрашивают население.

Всего в поисках задействовано 75 человека и шесть единиц техники (поисково-спасательные отряды №1 и №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, добровольцы, АУ РБ «Забайкальской авиационной базы лесов», ГУ МЧС России по Бурятии.)

Поиск продолжается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 пропал 19 июля, он своевременно не вышел на связь. На борту находились двое членов экипажа и четыре пассажира. Точный маршрут следования самолёта не известен. Самолёт совершал облёт территории перед химической обработкой лесов.

Сегодня стало известно, что к поискам привлекут беспилотные летательные аппараты Восточного военного округа. Будет постоянно вестись корректировка маршрута, а площадь обследования территории с помощью дронов «Орлан-10» будет увеличиваться. Мониторинг будет проводиться не менее 10 часов в день.

По словам старожилов Тункинской долины, у экипажа есть шансы выжить, поскольку нынче в тайге обильный урожай грибов, ягод, орехов.

30 июля из-за пропажи самолёта в Тункинском районе введён режим ЧС.
самолеты пропавшие без вести
 
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