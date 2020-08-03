В Иркутской области двое человек на ходу выпали из лодки

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Лодка ещё долго кружила, пока не затонула



В субботу, 1 августа, в районе залива Узкий Иркутского водохранилища в 30 метрах от берега вокруг своей оси кружила неуправляемая моторная лодка-«казанка».



Из неё выпали два человека – оба спаслись благодаря спасательным жилетам.



- Со слов очевидцев, вызвавших спасателей, судоводитель и пассажир при маневрировании выпали за борт. Оба были в спасательных жилетах, что позволило им успешно добраться вплавь до берега. Глубина в месте происшествия - около 20 метров. Патрульной группой судно без бортовых идентификационных номеров было обнаружено. Оно двигалось по кругу на малом ходу. Подойти к нему не представлялось возможным. Через некоторое время в результате захлеста волны плавсредство затонуло, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Центра ГИМС Андрей Голубев.



На следующий день по имеющимся координатам было определено местонахождение лодки. «Казанка» была поднята и отбуксирована на специализированную стоянку. В настоящий момент ведётся розыск владельца лодки для привлечения к административной ответственности.



Граждан, располагающих такой информацией, просят позвонить на телефон доверия Главного управления МЧС - 8 (395 2) 3-99999.





По информации ГУ МЧС по Иркутской области

