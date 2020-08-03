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В Иркутской области двое человек на ходу выпали из лодки

В Иркутской области двое человек на ходу выпали из лодки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Лодка ещё долго кружила, пока не затонула

В субботу, 1 августа, в районе залива Узкий Иркутского водохранилища в 30 метрах от берега вокруг своей оси кружила неуправляемая моторная лодка-«казанка».

Из неё выпали два человека – оба спаслись благодаря спасательным жилетам.

- Со слов очевидцев, вызвавших спасателей, судоводитель и пассажир при маневрировании выпали за борт. Оба были в спасательных жилетах, что позволило им успешно добраться вплавь до берега. Глубина в месте происшествия - около 20 метров. Патрульной группой судно без бортовых идентификационных номеров было обнаружено. Оно двигалось по кругу на малом ходу. Подойти к нему не представлялось возможным. Через некоторое время в результате захлеста волны плавсредство затонуло, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Центра ГИМС Андрей Голубев.

На следующий день по имеющимся координатам было определено местонахождение лодки. «Казанка» была поднята и отбуксирована на специализированную стоянку. В настоящий момент ведётся розыск владельца лодки для привлечения к административной ответственности.

Граждан, располагающих такой информацией, просят позвонить на телефон доверия Главного управления МЧС - 8 (395 2) 3-99999.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области
падение лодки
 
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