Улан-удэнец убил вора во дворе своего дома

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Проводится расследование.





Днём 30 июля улан-удэнец на обочине по улице Локомотивная обнаружил присыпанное тело мужчины. О жуткой находке он сообщил в полицию Железнодорожного района.Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Улан-Удэ.Сотрудники управления уголовного розыска регионального МВД установили, что убийство совершил 30-летний горожанин во дворе частного дома. При этом во время первоначального опроса жителей микрорайона мужчина пытался обмануть сотрудников полиции.- Предварительно установлено, что днём 28 июля 17-летняя девушка, по просьбе своих родственников, приехала проверить сохранность имущества в их доме. Зайдя в ограду, она увидела нетрезвого мужчину, выносившего из жилища телевизор. Предположив, что совершается кража, девушка позвонила хозяину дома, который тут же приехал. В незваном госте мужчина узнал своего знакомого, с которым вместе отбывал наказание в местах лишения свободы. Разозлившись, он стал наносить удары пострадавшему деревянными и металлическими предметами. Поняв, что мужчина не подаёт признаков жизни, он вывез тело на соседнюю улицу, приняв меры к сокрытию следов преступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.На допросе задержанный рассказал о расправе:- Сказала, что мы поймали вора, что он сидит с телевизором у нас на крыльце. Бруском бил его. И потом два раза по шее ударил и всё. Водки выпил, вышел, а он уже не дышит.