Медведь напал на сотрудника заповедника в Забайкалье

У мужчины повреждены ноги после нападения зверя



На сотрудника Сохондинского заповедника в Забайкальском крае напал медведь, сообщает издание «Вечорка».



— На вертолёте группу из трех человек забросили в верховья реки Киркун. Видимо, для патрулирования. Забросили без оружия, но со связью. На одного из них — на инспектора — напал медведь, когда он отошёл от лагеря. Он отбивался от него кулаками, рюкзаком — в общем, всем, что было под рукой. Администрация заповедника оружием инспекторов не снабжает — ни огнестрельным, ни травматическим, — говорится в сообщении «Вечорки».



Медведь ушёл, бросив жертву. Мужчина по рации вызвал напарников, они присоединились к нему, но медведь вернулся. Его отпугивали криками и костром, в который кидали одежду, чтобы отогнать его запахом горелого.



— Около 20 часов они вызвали по рации вертолёт, но он почему-то не вылетел, человек истекал всю ночь кровью. Вертолёт прилетел только часам к 7 утра, — добавил собеседник «Вечорки».



По предварительным данным, у мужчины повреждены ноги. Ему требуются операции.





