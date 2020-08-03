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У жителя Бурятии изъяли купленный в Таиланде кастет

У жителя Бурятии изъяли купленный в Таиланде кастет
Происшествия,  Фото:Иркутская таможня
Кастет турист из Бурятии купил как сувенир

Житель города Кяхта купил на рынке в Пхукете (Таиланд) в качестве сувенира кастет. Однако в аэропорту Иркутска у туриста кастет отобрали. Самого мужчину привлекли к административной ответственности за незаконный ввоз холодного оружия.

В пресс-службе Иркутской таможни сообщили, что это произошло в конце февраля, ещё до закрытия границ из-за пандемии. Кастет таможенники обнаружили в чемодане туриста из Бурятии.

- Гражданин пояснил, что приобрёл металлический предмет на рынке Пхукета для личных целей в качестве сувенира. Однако проведённая впоследствии экспертно-криминалистическая таможенная экспертиза подтвердила, что данный товар является кастетом и относится к холодному оружию ударно-дробящего действия, - пояснила начальник таможенного поста «аэропорт Иркутск» Иркутской таможни Елена Лысенко.

По решению суда кастет конфискован.


В июне к административной ответственности (также с конфискацией) был привлечён житель Иркутска, он тоже пытался ввезти из Таиланда в багаже аналогичный «сувенир».

В 2019 году инспекторы таможенного поста в аэропорту Иркутска возбудили шесть дел об административных правонарушениях по факту незаконного перемещения через таможенную границу кастетов, охотничьего ножа и патрона. Всё конфискованное по решению суда оружие передаётся в органы МВД для последующего уничтожения.

Справка:

В соответствии с законодательством, ввоз на территорию Евразийского экономического союза, а также оборот в Российской Федерации кистеней, кастетов, сюрикенов, бумерангов и других, специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего, метательного, колюще-режущего действия, запрещается.
холодное оружие Таиланд Таможня
 
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