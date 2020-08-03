Часть центра Читы отрезана от водоснабжения из-за аварии

Происшествия, Фото: пресс- служба администрации Читы

В настоящее время авария в канализационном коллекторе устраняется



В Чите во время прокладки канализационного коллектора в районе улиц Амурской и Журавлёва обрушился котлован, перекрыв действующий канализационный коллектор. В результате от водоснабжения отключена значительная часть центра города: от Северного микрорайона в границах улиц Красной Звезды, Шилова, Тимирязева, Новобульварной – вплоть до улицы Журавлёва.



Как отметил технический директор АО «Водоканал-Чита» Роман Логушев, авария произошла из-за размыва грунта ливневыми стоками. Работа предстоит сложная, поскольку диаметр коллектора большой и очень много стоков. Но будут приложены все силы, чтобы устранить аварийную ситуацию в кратчайшие сроки.



Организован подвоз воды в социальные объекты. На 18:00 было запланировано начало подвоза воды в жилые дома.



На месте аварии побывали и.о. руководителя администрации Читы Александр Ященко, заместитель руководителя Александр Зудилов, начальник управления по делам ГО и ЧС Геннадий Комаров, начальник ЕДДС города Читы Василий Бородачёв. Об этом сообщает пресс- служба городского округа «Город Чита».

