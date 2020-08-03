В настоящее время авария в канализационном коллекторе устраняется
В Чите во время прокладки канализационного коллектора в районе улиц Амурской и Журавлёва обрушился котлован, перекрыв действующий канализационный коллектор. В результате от водоснабжения отключена значительная часть центра города: от Северного микрорайона в границах улиц Красной Звезды, Шилова, Тимирязева, Новобульварной – вплоть до улицы Журавлёва.
Как отметил технический директор АО «Водоканал-Чита» Роман Логушев, авария произошла из-за размыва грунта ливневыми стоками. Работа предстоит сложная, поскольку диаметр коллектора большой и очень много стоков. Но будут приложены все силы, чтобы устранить аварийную ситуацию в кратчайшие сроки.
Организован подвоз воды в социальные объекты. На 18:00 было запланировано начало подвоза воды в жилые дома.
На месте аварии побывали и.о. руководителя администрации Читы Александр Ященко, заместитель руководителя Александр Зудилов, начальник управления по делам ГО и ЧС Геннадий Комаров, начальник ЕДДС города Читы Василий Бородачёв. Об этом сообщает пресс- служба городского округа «Город Чита».
Часть центра Читы отрезана от водоснабжения из-за аварии
Происшествия, Фото:
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