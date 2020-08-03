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В Бурятии назвали количество лесных пожаров

В Бурятии назвали количество лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии лесники подвели промежуточные итоги деятельности

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 518 лесных пожаров на общей площади 89,7 тыс га. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 525 лесных пожаров на общей площади 151,2 тыс га. Об этом было заявлено на совещании по итогам работы за первое полугодие, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

- Конечно же, мы понимаем, что пожароопасный сезон в Бурятии не закончен. Никто не расслабляется – все на посту и в полной боевой готовности, - доложил первый заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

На сегодня в Бурятии действующих лесных пожаров нет.


лесные пожары
 
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