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Улан-удэнец поднял с земли чужую сумку и убежал с ней

Улан-удэнец поднял с земли чужую сумку и убежал с ней
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Вора поймали росгвардейцы

На днях в четвёртом часу ночи группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступила ориентировка на мужчину, который украл сумку в микрорайоне Мелькомбинат в Улан-Удэ. Подозреваемого росгвардейцы задержали уже на Мясокомбинате.

Кража произошла возле магазина. Сумку её владелец поставил возле себя на землю. Сумку схватил прохожий и убежал с ней. Мужчина запомнил приметы вора и сообщил о произошедшем в полицию.

Сотрудники вневедомственной охраны в ходе отработки территории остановили мужчину, схожего с ориентировкой, который держал в руках сумку. Потерпевший подтвердил, что это его вещи и опознал подозреваемого.

Задержанный 38-летний ранее судимый житель Улан-Удэ был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу и был освобождён в марте 2020 года, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
кража Росгвардия
 
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