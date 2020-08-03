Вора поймали росгвардейцы
На днях в четвёртом часу ночи группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступила ориентировка на мужчину, который украл сумку в микрорайоне Мелькомбинат в Улан-Удэ. Подозреваемого росгвардейцы задержали уже на Мясокомбинате.
Кража произошла возле магазина. Сумку её владелец поставил возле себя на землю. Сумку схватил прохожий и убежал с ней. Мужчина запомнил приметы вора и сообщил о произошедшем в полицию.
Сотрудники вневедомственной охраны в ходе отработки территории остановили мужчину, схожего с ориентировкой, который держал в руках сумку. Потерпевший подтвердил, что это его вещи и опознал подозреваемого.
Задержанный 38-летний ранее судимый житель Улан-Удэ был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу и был освобождён в марте 2020 года, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнец поднял с земли чужую сумку и убежал с ней
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мониторинг будет проводиться не менее 10 часов в день
Вора поймали росгвардейцы
Он приезжал в гости, когда хозяев не было дома
Аварийное отключение произошло в Усолье-Сибирском
Охотники Тункинской долины поделились мнением, как сейчас можно выжить в горах
Штраф получил представитель церкви Евангельских христиан-баптистов
Темпы заражения населения COVID-19 остаются прежними
Неизвестные вывели из строя дорожный каток
Умер пожилой пациент
Спускать с крыши пациента медикам помогали пожарные
Замглавврач получал взятки за поставку каменного угля
Инцидент произошёл недалеко от Селенгинского моста
Трагедия случилась накануне
Самолёт ищут вторую неделю
Авария случилась сегодня утром