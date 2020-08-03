Улан-удэнец поднял с земли чужую сумку и убежал с ней

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Вора поймали росгвардейцы



На днях в четвёртом часу ночи группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступила ориентировка на мужчину, который украл сумку в микрорайоне Мелькомбинат в Улан-Удэ. Подозреваемого росгвардейцы задержали уже на Мясокомбинате.



Кража произошла возле магазина. Сумку её владелец поставил возле себя на землю. Сумку схватил прохожий и убежал с ней. Мужчина запомнил приметы вора и сообщил о произошедшем в полицию.



Сотрудники вневедомственной охраны в ходе отработки территории остановили мужчину, схожего с ориентировкой, который держал в руках сумку. Потерпевший подтвердил, что это его вещи и опознал подозреваемого.



Задержанный 38-летний ранее судимый житель Улан-Удэ был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Ранее мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу и был освобождён в марте 2020 года, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

