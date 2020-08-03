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В Иркутской области без света остались 589 домов

В Иркутской области без света остались 589 домов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аварийное отключение произошло в Усолье-Сибирском

В 12-м часу ночи 2 августа произошло аварийное отключение электричества в городе Усолье-Сибирское. Без света остались жители трёх улиц – Нагорная, Плеханова, Островского, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Под отключение попали 589 частных жилых дома, в которых проживает 1767 человек из них 815 детей.

Проводятся аварийно-восстановительные работы. Всего задействовано семь человек и две единицы техники.
отключение света
 
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