Аварийное отключение произошло в Усолье-Сибирском
В 12-м часу ночи 2 августа произошло аварийное отключение электричества в городе Усолье-Сибирское. Без света остались жители трёх улиц – Нагорная, Плеханова, Островского, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Под отключение попали 589 частных жилых дома, в которых проживает 1767 человек из них 815 детей.
Проводятся аварийно-восстановительные работы. Всего задействовано семь человек и две единицы техники.
В Иркутской области без света остались 589 домов
Происшествия, Фото:
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