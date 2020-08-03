В Бурятии из-за вандалов приостановили ремонт дороги

Неизвестные вывели из строя дорожный каток



В ночь с 31 июля на 1 августа в Баунтовском районе Бурятии неизвестные разбили стекло кабины дорожного катка, принадлежащего строительной фирме. Об инциденте сообщили в группе «Баунт-инфо. 24/7».



Из-за дождей оказалась залита внутренняя часть кабины, в том числе электроника. Техника, задействованная в асфальтировании улицы Ленина села Багдарин, на данный момент неисправна. Работы приостановлены.



- Уважаемые земляки, просим вас не заниматься вредительством и не совершать противоправные действия, проявлять уважение к чужому труду и помнить, что дорога делается для нашего блага! – обращаются в группе к односельчанам.

