В Бурятии из-за вандалов приостановили ремонт дороги

Неизвестные вывели из строя дорожный каток
В ночь с 31 июля на 1 августа в Баунтовском районе Бурятии неизвестные разбили стекло кабины дорожного катка, принадлежащего строительной фирме. Об инциденте сообщили в группе «Баунт-инфо. 24/7».
Из-за дождей оказалась залита внутренняя часть кабины, в том числе электроника. Техника, задействованная в асфальтировании улицы Ленина села Багдарин, на данный момент неисправна. Работы приостановлены.
- Уважаемые земляки, просим вас не заниматься вредительством и не совершать противоправные действия, проявлять уважение к чужому труду и помнить, что дорога делается для нашего блага! – обращаются в группе к односельчанам.
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Происшествия, Фото:
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