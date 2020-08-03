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В Бурятии из-за вандалов приостановили ремонт дороги

В Бурятии из-за вандалов приостановили ремонт дороги
Происшествия,  Фото:"Баунт-инфо"
Неизвестные вывели из строя дорожный каток

В ночь с 31 июля на 1 августа в Баунтовском районе Бурятии неизвестные разбили стекло кабины дорожного катка, принадлежащего строительной фирме. Об инциденте сообщили в группе «Баунт-инфо. 24/7».

Из-за дождей оказалась залита внутренняя часть кабины, в том числе электроника. Техника, задействованная в асфальтировании улицы Ленина села Багдарин, на данный момент неисправна. Работы приостановлены.

- Уважаемые земляки, просим вас не заниматься вредительством и не совершать противоправные действия, проявлять уважение к чужому труду и помнить, что дорога делается для нашего блага! – обращаются в группе к односельчанам.
дорожный ремонт
 
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