В Бурятии мужчина потерял сознание на крыше дома

Спускать с крыши пациента медикам помогали пожарные
1 августа в СНТ «Колос» на крыше частного дома потерял сознание 54-летний мужчина. На крышу он забрался для ремонтных работ.
Медики получили сигнал в 18 часов. Мужчина уже не реагировал на обращение к нему, не мог внятно говорить.
- На адрес срочно выехала бригада экстренного реагирования. По прибытии на крыше дома был обнаружен мужчина, ввиду затруднения эвакуации на помощь были вызваны сотрудники пожарной охраны посёлка Ильинка. Совместными силами пациента спустили с крыши, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Мужчину эвакуировали в республиканскую клиническую больницу с подозрением на инсульт.
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