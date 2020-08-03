В Бурятии мужчина потерял сознание на крыше дома

Мужчину эвакуировали в республиканскую клиническую больницу с подозрением на инсульт.









1 августа в СНТ «Колос» на крыше частного дома потерял сознание 54-летний мужчина. На крышу он забрался для ремонтных работ.Медики получили сигнал в 18 часов. Мужчина уже не реагировал на обращение к нему, не мог внятно говорить.- На адрес срочно выехала бригада экстренного реагирования. По прибытии на крыше дома был обнаружен мужчина, ввиду затруднения эвакуации на помощь были вызваны сотрудники пожарной охраны посёлка Ильинка. Совместными силами пациента спустили с крыши, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.