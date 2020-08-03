Замглавврач получал взятки за поставку каменного угля
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя главного врача по административно-хозяйственной службе одного из республиканских учреждений здравоохранения. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Бурятии, название больницы не раскрывается.
Учреждение здравоохранения заключило договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку каменного угля в свои филиалы.
За общее покровительство, в том числе беспрепятственную оплату поставленного товара, заместитель главного врача в 2017 году дважды получил взятку по 50 тысяч рублей от заместителя генерального директора компании.
Суд назначил врачу лишение свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационнораспорядительных, административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.
В Бурятии заместитель главврача брал взятки
Происшествия, Фото:
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