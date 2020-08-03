 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Августа

02 Августа

Популярное

В Бурятии заместитель главврача брал взятки

В Бурятии заместитель главврача брал взятки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Замглавврач получал взятки за поставку каменного угля

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя главного врача по административно-хозяйственной службе одного из республиканских учреждений здравоохранения. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Бурятии, название больницы не раскрывается.

Учреждение здравоохранения заключило договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку каменного угля в свои филиалы.

За общее покровительство, в том числе беспрепятственную оплату поставленного товара, заместитель главного врача в 2017 году дважды получил взятку по 50 тысяч рублей от заместителя генерального директора компании.

Суд назначил врачу лишение свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно­распорядительных, административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.
взятка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителя Бурятии оштрафовали за проповедь
Жителя Бурятии оштрафовали за проповедь
Происшествия, 03.08.2020
Штраф получил представитель церкви Евангельских христиан-баптистов
В Бурятии из-за вандалов приостановили ремонт дороги
В Бурятии из-за вандалов приостановили ремонт дороги
Происшествия, 03.08.2020
Неизвестные вывели из строя дорожный каток
В Улан-Удэ выявили ещё 39 больных коронавирусом
В Улан-Удэ выявили ещё 39 больных коронавирусом
Происшествия, 03.08.2020
Темпы заражения населения COVID-19 остаются прежними
В Бурятии мужчина потерял сознание на крыше дома
В Бурятии мужчина потерял сознание на крыше дома
Происшествия, 03.08.2020
Спускать с крыши пациента медикам помогали пожарные
В Бурятии заместитель главврача брал взятки
В Бурятии заместитель главврача брал взятки
Происшествия, 03.08.2020
Замглавврач получал взятки за поставку каменного угля
В Улан-Удэ едва не утонули два подростка
В Улан-Удэ едва не утонули два подростка
Происшествия, 03.08.2020
Инцидент произошёл недалеко от Селенгинского моста
В ДТП в Улан-Удэ 19-летняя девушка травмировала голову
В ДТП в Улан-Удэ 19-летняя девушка травмировала голову
Происшествия, 02.08.2020
От агрессивного водителя легковушки исходил запах алкоголя
В Улан-Удэ произошло ДТП с инкассаторским автомобилем
В Улан-Удэ произошло ДТП с инкассаторским автомобилем
Происшествия, 01.08.2020
Возле Селенгинского моста произошли друг за другом два ДТП, вызвавшие крупные заторы

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^