В Бурятии заместитель главврача брал взятки

Замглавврач получал взятки за поставку каменного угля



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя главного врача по административно-хозяйственной службе одного из республиканских учреждений здравоохранения. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Бурятии, название больницы не раскрывается.



Учреждение здравоохранения заключило договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку каменного угля в свои филиалы.



За общее покровительство, в том числе беспрепятственную оплату поставленного товара, заместитель главного врача в 2017 году дважды получил взятку по 50 тысяч рублей от заместителя генерального директора компании.



Суд назначил врачу лишение свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно­распорядительных, административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.

