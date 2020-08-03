Инцидент произошёл недалеко от Селенгинского моста
31 июля около двух часов дня на реке Селенга в Улан-Удэ спасены двое подростков. Инцидент произошёл ниже по течению по правой стороне берега в 500 м. от Селенгинского моста.
Спасённые 13 и 14-летние купальщики переданы инспектору по делам несовершеннолетних, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 июля, на реке Уда в Улан-Удэ спасли двух мальчиков, 9 и 13 лет. Дети едва не утонули в районе ДК «Серово».
В Улан-Удэ едва не утонули два подростка
Происшествия, Фото:
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