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В Бурятии ищут тело утонувшего рыбака. ОБНОВЛЕНО

В Бурятии ищут тело утонувшего рыбака. ОБНОВЛЕНО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трагедия случилась накануне

Вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) отряда №2 выехали из посёлка Кырен в посёлок Зун-Мурино Тункинского района. Там, на реке Зун-Мурино, утонул 66-летний рыбак.

Спасателями БРПСС обследовано 8 кв.км. реки и берега в районе предполагаемого утопления.

Сегодня поисковые работы продолжаются, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

ОБНОВЛЕНО: Тело рыбака найдено и передано полиции.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июля на озере Гусиное перевернулась лодка с тремя рыбаками. Одного мужчину удалось спасти, тело второго спасатели подняли на следующий день, третьего – спустя почти неделею.


утопление
 
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