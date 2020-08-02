В Бурятии ищут тело утонувшего рыбака. ОБНОВЛЕНО

Трагедия случилась накануне
Вчера спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) отряда №2 выехали из посёлка Кырен в посёлок Зун-Мурино Тункинского района. Там, на реке Зун-Мурино, утонул 66-летний рыбак.
Спасателями БРПСС обследовано 8 кв.км. реки и берега в районе предполагаемого утопления.
Сегодня поисковые работы продолжаются, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
ОБНОВЛЕНО: Тело рыбака найдено и передано полиции.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июля на озере Гусиное перевернулась лодка с тремя рыбаками. Одного мужчину удалось спасти
, тело второго
спасатели подняли на следующий день, третьего
– спустя почти неделею.
Трагедия случилась накануне
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Авария случилась сегодня утром
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