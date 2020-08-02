В Улан-Удэ, вероятно, нетрезвый водитель утроил необычное ДТП

Вероятно, виновник дорожного происшествия был пьян.











Сегодня около 7:45 на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло необычное ДТП. По словам очевидца, водитель автомобиля «Тойота Ипсум» выехал с моста по парапету, спустился вниз совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио».- Он продолжил движение, выехал с проезжей части и уткнулся в парапет. У виновника сработали подушки безопасности, на место прибыли сотрудники экстренных служб: ГИБДД, МЧС, скорая помощь, - рассказал подробности аварии очевидец.Медики доставили водителя в медучреждение, он получил небольшие травмы.Движения на участке дроги затруднено, поскольку машина стоит поперёк дороги.