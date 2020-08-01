В Иркутской области поймали сбежавшего из колонии осуждённого

Происшествия, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

Теперь ему грозит новое уголовное дело



31 июля в 15.30 часов сотрудники ГУФСИН поймали 53-летнего осуждённого, который совершил побег из колонии-поселения №22 в городе Тайшет. Сбежавший прятался в лесу.



- Его отсутствие заметили 29 июля во время проверки осуждённых, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.



В ориентировке на пропавшего среди особых примет отмечалась невропатология на почве длительного употребления алкоголя.



Теперь мужчине грозит ещё одно уголовное дело, на этот раз по ч.1 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы». По данному факту проводится проверка.





