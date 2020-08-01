Житель Бурятии уехал на лесоделяну и пропал



Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июля пропавший улан-удэнец







Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июля пропавший улан-удэнец был найден живым и здоровым в селе Турка . Там он работал на пилораме и, видимо, не подозревал, что его ищут.

В Бурятии полиция разыскивает без вести пропавшего Селиванова Николая Ильича, 1988 года рождения, жителя Прибайкальского района. Мужчина 16 июля выехал из села Кома в Мухоршибирский район, местность «16 километр» на лесоделяну. С 3 июля он не выходит на связь, сообщает МВД по Бурятии.европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост около 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные короткие, глаза карие.передние зубы выступают вперед, на правой руке в области плеча имеется шрам, после сведения татуировки.футболка чёрного цвета, синие джинсы, чёрные туфли.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиции просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (30144) 51-3-71, 8 (3012) 41-66-45 или 102 (112).