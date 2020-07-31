В настоящий момент подтопления населённых пунктов не зарегистрировано
В Забайкальском крае в связи с прохождением циклона и обильными дождями отмечаются подъёмы уровней воды на реках Кыринского, Ононского, Улетовского, Читинского, Могочинского и Агинского районов края. Неблагоприятные явления, обусловленные превышением пойменных значений, уже зарегистрированы на реках Ингода, Онон, Чикой, Витим, Кыра и Олекма.
- В связи с прогнозируемым выпадением обильных осадков, в период со второй половины дня 31 июля по 2 августа достижение неблагоприятных и опасных отметок будет наблюдаться на больших и малых реках Петровск-Забайкальского, Красночикойского, Кыринского, Карымского, Могочинского, Ононского, Акшинского, Оловяннинского, Читинского, Агинского, Каларского, Хилокского и Улетовского районов края, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Органы местного самоуправления, совместно с сотрудниками МЧС и УВД оповещают населенин о возможном подтоплении. Проводится работа по развертыванию пунктов временного размещения.
В настоящий момент подтоплений населённых пунктов не зарегистрировано, организован непрерывный мониторинг гидрологической обстановки в зоне возможного подтопления.
В Забайкалье растёт уровень рек
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