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В Иркутской области в ДТП с большегрузом погибли два человека

В Иркутской области в ДТП с большегрузом погибли два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Легковой автомобиль выехал на «встречку» и врезался в грузовик

Смертельная авария произошла сегодня около 16 часов на 1812 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мазда Атенза», следуя со стороны Усолья, выехал на полосу встречного движения и врезался в движущийся навстречу грузовик «Вольво». После столкновения большегруз с полуприцепом опрокинулся.

В салоне легкового автомобиля находились пять человек, двое из них дети. На месте аварии от полученных ранений скончались 32-летние водитель и женщина-пассажир из автомобиля «Мазда».

В детскую больницу были доставлены двое детей, 13 и 2 лет. Старший мальчик с полученными травмами госпитализирован, второй ребёнок не пострадал. В городскую больницу также поступила 53-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
ДТП смерть
 
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