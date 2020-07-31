В Иркутской области в ДТП с большегрузом погибли два человека

Легковой автомобиль выехал на «встречку» и врезался в грузовик
Смертельная авария произошла сегодня около 16 часов на 1812 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мазда Атенза», следуя со стороны Усолья, выехал на полосу встречного движения и врезался в движущийся навстречу грузовик «Вольво». После столкновения большегруз с полуприцепом опрокинулся.
В салоне легкового автомобиля находились пять человек, двое из них дети. На месте аварии от полученных ранений скончались 32-летние водитель и женщина-пассажир из автомобиля «Мазда».
В детскую больницу были доставлены двое детей, 13 и 2 лет. Старший мальчик с полученными травмами госпитализирован, второй ребёнок не пострадал. В городскую больницу также поступила 53-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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