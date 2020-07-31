В Бурятии главарь «чёрных» лесорубов привлекал в ОПГ подростков

Организованная преступная группа орудовала в лесах Прибайкальского района



Задержаны участники организованной преступной группы, занимавшейся незаконными рубками в лесах Прибайкальского района, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Следователи установили, что в 2020 году 26-летний житель Прибайкальского района, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконные рубки и хищение, создал организованную преступную группу, в которую вовлекал и несовершеннолетних.



Участники преступной группы занимались незаконной рубкой леса, первичной переработкой и сбытом древесины. Один из членов группировки должен был постоянно следить за обстановкой и оповещать подельников при опасности обнаружениями полицейскими.



Когда полиция начала поиски, руководитель группы сбежал в Муйский район, остальные пытались выдумывать себе алиби.



Несмотря на это, в результате работы следователей следственного управления и сотрудников уголовного розыска по Прибайкальскому району участники преступной группы были задержаны. Двое заключены под стражу. Один несовершеннолетний отдан под присмотр родителей. Другой участник, который недавно достиг совершеннолетия, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Лесному фонду причинён ущерб в особо крупном размере.



В настоящее время устанавливается роль и конкретные действия, совершённые подозреваемыми, проверяется их причастность к иным преступлениям.

