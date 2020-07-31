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Житель Бурятии вышел из дома и исчез

Житель Бурятии вышел из дома и исчез
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Мужчина не выходит на связь с начала июня

Днём 13 июля в полицию обратилась обеспокоенная жительница села Гурульба Иволгинского района. Женщина сообщила, что её 53-летний брат, Федотов Иван Викторович, с 6 июня не выходит на связь, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По предварительной информации, утром 6 июня мужчина вышел из дома в селе Гурульба и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: европейской внешности, на вид 55-60 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые.

Был одет: камуфляжная ветровка, камуфляжные штаны, кроссовки либо тапочки.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 29-53-70, 8-924-450-50-50, 8-914-389-76-80 или 102 (112).
пропавшие без вести
 
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