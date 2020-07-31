Житель Бурятии вышел из дома и исчез

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Мужчина не выходит на связь с начала июня



Днём 13 июля в полицию обратилась обеспокоенная жительница села Гурульба Иволгинского района. Женщина сообщила, что её 53-летний брат, Федотов Иван Викторович, с 6 июня не выходит на связь, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



По предварительной информации, утром 6 июня мужчина вышел из дома в селе Гурульба и до настоящего времени его местонахождение не известно.



Приметы: европейской внешности, на вид 55-60 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые.



Был одет: камуфляжная ветровка, камуфляжные штаны, кроссовки либо тапочки.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 29-53-70, 8-924-450-50-50, 8-914-389-76-80 или 102 (112).

