Мужчина не выходит на связь с начала июня
Днём 13 июля в полицию обратилась обеспокоенная жительница села Гурульба Иволгинского района. Женщина сообщила, что её 53-летний брат, Федотов Иван Викторович, с 6 июня не выходит на связь, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
По предварительной информации, утром 6 июня мужчина вышел из дома в селе Гурульба и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы: европейской внешности, на вид 55-60 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые.
Был одет: камуфляжная ветровка, камуфляжные штаны, кроссовки либо тапочки.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 29-53-70, 8-924-450-50-50, 8-914-389-76-80 или 102 (112).
Житель Бурятии вышел из дома и исчез
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Организованная преступная группа орудовала в лесах Прибайкальского района
Следователи нашли свидетелей убийства
Мужчина не выходит на связь с начала июня
Из-за аварии образовалась пробка
Стаж вождения водителя всего месяц
Мужчина пытался выгородить супругу, говоря медикам, что сам нанёс себе удары
Потерпевшие жалели пенсионерку и давали ей шанс не доводить дело до суда
Юного водителя мопеда доставили в Улан-Удэ санавиацией
Пожар произошёл в Кабанском районе
Машина загорелась из-за короткого замыкания
Авария произошла вчера вечером
Эпицентр находился в бассейне реки Баргузин
Бомж обокрал бродягу
Подросток попросил позвонить, отошёл в сторону и убежал
Женщину ищет полиция