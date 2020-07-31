Потерпевшие жалели пенсионерку и давали ей шанс не доводить дело до суда
Приговором Ленинского районного суда Иркутска пенсионерка признана виновной в мошенничестве, сообщает пресс-служба суда.
Бывший учитель решила поправить свой бюджет за счёт желающих по более дешевой цене посетить Китай. Организовывать туры пенсионерка и не собиралась.
Женщина легко входила в доверие, расписывая красоты Китая, предоставляя список возможных экскурсий, описывая гостиницу, в которой будут проживать туристы. Двое людей передали аферистке по две тысячи рублей за оформление визы, затем по 16 800 рублей за путевку и уже позднее ещё по 700 рублей, за количество «звезд» отеля, не подозревая, что такая милая женщина способна на обман. И только после того, как поездка неоднократно откладывалась, так как, по словам женщины, билеты на самолет были с открытой датой, а в Китае на тот момент прошёл цунами и самолеты не летали, у клиентов появились подозрения, что их обманывают. В дальнейшем супруг потерпевшей нашел информацию в интернете, где было указано, что эта пенсионерка мошенница.
Даже в этой ситуации, будучи обманутыми, потерпевшие, жалея женщину, пытались мирно решить вопрос, просили только вернуть им деньги. Она обещала все вернуть, писала расписку, но так ничего не вернула.
В судебном заседании подсудимая все признала. Совершение очередного преступления объясняла тем, что с нее требовали погасить ущерб потерпевшие по предыдущим уголовным делам. При этом, украденные деньги она тратила на свои личные нужды.
Подсудимую не остановил и тот факт, что у нее три неисполненных приговора, где ей было назначено условное осуждение. На этот раз суд посчитал невозможным в очередной раз применить условное наказание и назначил отбывание наказания в колонии-поселении. Пенсионерка отсидит 3 года 6 месяцев в колонии-поселении.
В Иркутске бывшая учительница продавала несуществующие туры в Китай
Происшествия, Фото:
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