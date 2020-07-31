Юного водителя мопеда доставили в Улан-Удэ санавиацией
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Мухоршибирском районе Бурятии в 15-летнего подростка на мопеде «Альфа» врезался автомобиль «Ниссан» под управлением пьяной женщины.
Юноша получил многочисленные травмы рук, ног и головы. В связи с тяжёлым состоянием ему требовалась экстренная эвакуация в специализированный центр.
- Срочно в Мухоршибирскую центральную районную больницу была направлена авиамедицинская бригада. После осмотра, проведённой консультации специалистов нейрохирурга и травматолога с переводом на аппарат искусственного дыхания пациент доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
Нетрезвая женщина скрылась с места аварии, но вскоре была задержана.
Пострадавшего по вине пьяной женщины подростка привезли в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина пытался выгородить супругу, говоря медикам, что сам нанёс себе удары
Потерпевшие жалели пенсионерку и давали ей шанс не доводить дело до суда
Юного водителя мопеда доставили в Улан-Удэ санавиацией
Пожар произошёл в Кабанском районе
Машина загорелась из-за короткого замыкания
Авария произошла вчера вечером
Эпицентр находился в бассейне реки Баргузин
Бомж обокрал бродягу
Подросток попросил позвонить, отошёл в сторону и убежал
Женщину ищет полиция
Полсотни человек ищут самолёт и с земли, и с воздуха
Поиски утонувшего рыбака велись почти неделю
Они хотели добраться на машине до другого района
Ущерб составил 72 тысячи рублей
Пожар начался ночью