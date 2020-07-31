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В Бурятии горела крыша жилого дома

В Бурятии горела крыша жилого дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в Кабанском районе

В 8 утра 30 июля пожарным поступило сообщение о пожаре в селе Выдрино.

Брусовой дом, обшитый доской, потушили за 23 минуты. В результате пожара повреждена шиферная крыша на 30 кв.м.

Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожар
 
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