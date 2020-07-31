В Бурятии сгорел автомобиль

Машина загорелась из-за короткого замыкания



Вчера в селе Баргузин на территории жилого дома загорелся автомобиль. Сообщение об этом поступило в пожарную часть №12. Пожарные прибыли на место и устранили пламя за шесть минут, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Огонь уничтожил автомобиль полностью. Однако удалось избежать распространения огня на вблизи стоящий дом.



Причина возгорания - неисправность электропроводки, было короткое замыкание.



