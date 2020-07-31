Эпицентр находился в бассейне реки Баргузин
Ночью в Курумканском районе Бурятии произошло землетрясение, сообщает «Интерфакс».
Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 1:20 в точке с координатами 54.51 градус северной широты 110.88 восточной долготы. Энергетический класс - 10,8, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,7.
Эпицентр находился в горно-таёжной местности в бассейне реки Баргузин в 90 км восточнее озера Байкал - и в 125 км южнее точки, где подземный толчок был зафиксирован сутки назад.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на территории Северо-Байкальского района произошёл подземный толчок. Эпицентр находился в труднодоступной горно-таёжной местности севернее Джергинского природного заповедника.
В Бурятии ночью произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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