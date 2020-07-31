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В Улан-Удэ доставлявшийся в полицию 55 раз бомж попался на краже

В Улан-Удэ доставлявшийся в полицию 55 раз бомж попался на краже
Происшествия, 
Бомж обокрал бродягу

В Октябрьском районе Улан-Удэ днём 27 июля в полицию поступило сообщение от 62-летнего пенсионера. Мужчина рассказал, что утром получил пенсию, и по дороге с почты он встретил своего знакомого, которому дал денег на покупку алкоголя, а сам остался ждать его на лавочке.

После распития спиртного пострадавший уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу 9 800 рублей.

Полицейские задержали 53-летнего собутыльника пострадавшего. Мужчина признался, что украл деньги, когда его знакомый уснул.

- Подозреваемый не имеет постоянного места жительства, ранее судим. Он 55 раз доставлялся в отделы полиции за нарушения общественного порядка и распитие алкоголя в общественных местах. Потерпевший также ведет асоциальный образ жизни. Имеет постоянное место жительства, но бродяжничает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». 
кража
 
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