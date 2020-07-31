Бомж обокрал бродягу
В Октябрьском районе Улан-Удэ днём 27 июля в полицию поступило сообщение от 62-летнего пенсионера. Мужчина рассказал, что утром получил пенсию, и по дороге с почты он встретил своего знакомого, которому дал денег на покупку алкоголя, а сам остался ждать его на лавочке.
После распития спиртного пострадавший уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу 9 800 рублей.
Полицейские задержали 53-летнего собутыльника пострадавшего. Мужчина признался, что украл деньги, когда его знакомый уснул.
- Подозреваемый не имеет постоянного места жительства, ранее судим. Он 55 раз доставлялся в отделы полиции за нарушения общественного порядка и распитие алкоголя в общественных местах. Потерпевший также ведет асоциальный образ жизни. Имеет постоянное место жительства, но бродяжничает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».
В Улан-Удэ доставлявшийся в полицию 55 раз бомж попался на краже
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