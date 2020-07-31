Улан-удэнка подобрала в магазине чужие 5 тысяч. Видео









Приметы подозреваемой: европейской внешности, на вид 45-48 лет, среднего телосложения, рост 160-165 сантиметров.



Была одета: в белую кофту с капюшоном, чёрные брюки.



При наличии какой-либо информации о данной гражданке или её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-9025-31-00-31, 34-82-62 или 102 (112).



В Улан-Удэ днём 29 июля в полицию с заявлением о краже обратилась горожанка. Девушка покупала продукты в супермаркете на улице Сахьяновой, а при выходе обнаружила пропажу пяти тысяч рублей.- Установлено, что девушка, рассчитываясь за продукты, обронила деньги из кармана брюк. Чужое имущество забрала неизвестная женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.