Полсотни человек ищут самолёт и с земли, и с воздуха
В Бурятии продолжаются поиски пропавшего самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс». За 11 дней поисков четыре борта (вертолёты Ми-8, Робинсон R-66 и самолёты Ан-2 и Ан-26) совершили 52 вылета. Обследовано 17 515 кв.км. территории, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Беспилотник Zala 42116E совершил два полёта, обследовав 580 кв. км.. Технику предоставил поисковый отряд «Лиза-Алерт», который прибыл в республику из Новосибирска.
Наземные группировки обследовали 50 кв. км
Мобильная группировка ГУ МЧС России по Бурятии опрашивает население для выявления новых свидетелей в трёх населённых пунктах Тункинского района.
На сегодня запланированы вылеты Ми-8 и Ан-2 для обследования воздуха. Вновь будет обследоваться территория беспилотником Zala 42116E от «Лиза-Алерт».
Также из Улан-Удэ в Кырен вылетит Ми-8 МЧС России с 10 десантниками парашютистами АУ «Забайкальской авиационной базы лесов».
Шесть сводных групп наземной группировки планируют обследовать территории в Тункинском и Окинском районах.
Всего в поисках задействованы 49 человек и шесть единиц техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт пропал 19 июля. Он отправился на облёт территорий для обработки лесов от сибирского шелкопряда, но не вышел на связь в назначенное время.
В связи с поисками пропавшего самолёта в Тункинском районе введён режим ЧС.
В Бурятии 12-й день ищут пропавший Ан-2
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